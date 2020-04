Gli auguri del consolato austriaco e la risposta dell’ex senatore Carlo Pegorer

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Ci scrive Carlo Pegorer già senatore della Repubblica:

"Ho ricevuto dalla Console onoraria d’Austria in Italia, con sede a Trieste, l’allegato biglietto di auguri pasquali. Le ho risposto nel modo qui sotto riportato.

Grazie per i cortesi e graditi auguri.

Immagino di fare parte di una mailing list, visto che da due anni non sono più membro del Senato della Repubblica italiana.

Mi permetta, però, di rilevare che avrei preferito in questi giorni assistere a un diverso atteggiamento del Suo Governo nei confronti del mio Paese.

Non è questione di parte politica o di appartenenza a un particolare schieramento: è in gioco la costruzione europea che non può essere il prodotto di antistorici egoismi nazionali. Per chi come me ama l’Austria, Vienna, la grande cultura che in quel territorio è fiorita negli anni e tuttora fiorisce, fa male sentire parole e vedere comportamenti politici che richiamano vecchi pregiudizi e ricalcano stereotipi vari.

Speriamo che tutto ciò venga superato al più presto, anche con il Suo aiuto.

Buona Pasqua,

Carlo Pegorer