Gli Editori del Friuli Venezia Giulia eleggono Martina Kafol nuova Presidente dell’Associazione

Il 12 dicembre 2024, a Udine, in occasione dell’Assemblea di fine anno dei membri dell’Associazione Editori del Friuli Venezia Giulia, è terminato il mandato di Andrea Mascarin (Tiglio Edizioni) e si è aperta la nuova fase di lavoro che vedrà al vertice Martina Kafol, direttrice editoriale dell’Editoriale Stampa Triestina – Založništvo tržaškega tiska, una delle realtà del settore più longeve della regione e da sempre rappresentativa dell’importanza in questi luoghi del panorama editoriale sloveno, sia in lingua che in traduzione verso l’italiano. Infatti, dopo una precisa rendicontazione delle proposte dell’Associazione in tema di divulgazione culturale portata avanti dal gruppo guidato da Mascarin e da Giovanni Aviani Fulvio (Aviani & Aviani), insieme alla Segreteria di Giuliano Velliscig (Kappa Vu), e prima di procedere alla discussione sul futuro e sull’importanza della realtà associativa per poter implementare la proposta divulgativa professionale anche oltre i confini della Regione, l’Assemblea ha proceduto con la nomina del nuovo Direttivo, che ha poi, all’unanimità, eletto la nuova Presidenza. Martina Kafol sarà coadiuvata da Giuliano Velliscig alla Vice

Presidenza, da Martina Fullone (Vita Activa Nuova) alla Segreteria, da Giovanni Aviani Fulvio consigliere anziano e dal nuovo ingresso Patrizia Dughero (qudulibri). La Kafol con Editoriale Stampa Triestina (ZTT-EST) è tra i soci fondatori dell’Associazione Editori FVG e negli anni ha sempre preso parte attiva alle iniziative promosse da quest’ultima, mostrando interesse per l’articolata realtà editoriale regionale e proponendo interessanti soluzioni per svariate sinergie anche tra le singole case editrici associate. La sua elezione, proprio alla vigilia del maggiore evento di divulgazione culturale che coinvolgerà nel 2025 una grande parte della regione insieme alla Slovenia, e cioè la Capitale Europea della Cultura, la prima transfrontaliera, aggiudicata a Nova Gorica e a Gorizia, è rilevante in una prospettiva di collaborazione sempre più intensa tra il mondo editoriale sloveno e quello italiano, regionale in primis. Grazie anche alla combo costituito con Patrizia Dughero, della casa editrice goriziana qudulibri, la presenza sul campo e la vicinanza con le manifestazioni e i soggetti di divulgazione culturale professionale sloveni sarà assicurata e le possibilità di collaborazione potranno essere sempre maggiori. Martina Kafol è autrice e conduttrice di trasmissioni TV, e sceneggiatrice e regista di documentari; è stata lettrice di italiano all’Università di Mosca, insegnante di russo, e lettrice di sloveno all’Università di Udine. Per oltre 15 anni ha curato le edizioni e l’attività di distribuzione e promozione della casa editrice della comunità slovena in Italia ZTT-EST con sede a Trieste, della quale ora è direttrice editoriale. È anche autrice di testi divulgativi e traduttrice dallo sloveno, dal russo e dal tedesco. Tra le priorità discusse in assemblea, la conferma della partnership con l’Associazione Degli Editori Indipendenti, la presenza dell’associazione e dei suoi membri nelle principali fiere italiane e internazionali del settore, il rafforzamento dei rapporti con le istituzioni regionali e con la rete delle librerie del FVG, lo studio di rapporti per il sostegno alla piccola editoria grazie alla partecipazione a bandi per l’assegnazione di fondi per progetti di divulgazione culturale.

Compiti importanti di questa nuova direzione, che non dimentichiamo raggruppa molti soggetti editoriali della regione a più alta densità di lettori forti in Italia. Un ringraziamento particolare, ultimo ma non ultimo in ordine di importanza, al Presidente uscente da parte di tutta l’assemblea degli associati.