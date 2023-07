“Gli orsi JJ5 e MJ5 sono salvi” il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso degli animalisti

Alla fine hanno vinto gli orsi e il buonsenso, il Consiglio di Stato ha infatti accolto il ricorso che gli animalisti avevano presentato per salvare dal decreto di abbattimento emesso dal presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti, così gli orsi JJ4 e MJ5 non saranno abbattuti. Come è noto le associazioni Enpa, Leidaa e Oipa avevano tra l’altro ufficializzato soluzioni alternative all’abbattimento con un possibile trasferimento dei plantigradi in Romania nel Santuario Libearty, gestito da una lega-membro di Oipa International. Con la sospensione dell’abbattimento dei due plantigradi da parte del Consiglio di Stato – ‘Jj4’ è l’esemplare ritenuto responsabile dell’aggressione mortale ad Andrea Papi il 5 aprile scorso nei boschi di Caldes in Val di Non in Trentino – ora la vicenda ritorna al Tar di Trento che dovrà fissare una nuova udienza.