“Go! 2025 – capitale europea della cultura 2025″, oggi evento online

Il titolo “Capitale Europea della Cultura” porta con sé una serie di grandi attese non solo in merito al programma di iniziative culturali previste per l’anno 2025 ma anche in merito a come si intende utilizzare l’occasione per sviluppare l’economia dei due territori coinvolti, e non solo, a partire dalle opportunità per il settore del turismo, il comparto artistico.

Quali sono i prossimi step per dare vita al palinsesto di eventi, quali sono gli investimenti previsti per lo sviluppo di infrastrutture e servizi che siano funzionali alla kermesse e al contempo alla crescita delle due città e della regione dello Stato cui appartengono, come si intende intercettare il pubblico sono solo alcuni dei temi al centro dell’incontro Nova Gorica e Gorizia: “Capitale Europea della Cultura 2025” in programma domani, mercoledì 31 marzo 2021 alle ore 18.

L’appuntamento è promosso da Skål FVG (Club locale dello Skål International , la più grande associazione mondiale del turismo, l’unica a riunire tutti i rami dell’industria del turismo e dei viaggi, attiva fin dal 1932), in collaborazione con il Comune di Gorizia e Nova Gorica, PromoTurismo FVG, ISIG - Istituto di sociologia internazionale di Gorizia e il supporto dell’azienda Lignano Banda Larga.

Alla tavola rotonda interverranno:

Fabrizio Oreti, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Gorizia

Gorazd Bozic, Capo di Gabinetto del Sindaco di Nova Gorica

Lucio Gomiero, Direttore Generale di PromoTurismo FVG

Lorenzo De Sabbata, Ricecatore ISIG e Coordinatore GO! 2025

Vesna Humar, Project Manager GO! 2025

Modera i lavori: Michele Da Col

L’appuntamento è aperto a tutti, previa iscrizione via email a skal105fvg@gmail.com.

Gli iscritti riceveranno un link per il collegamento alla piattaforma digitale su cui sarà trasmesso l’incontro.