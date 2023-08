Goletta Verde per due giorni in Friuli-Venezia Giulia.

Giunta alla 37esima edizione, Goletta Verde è realizzata con le partnership principali di ANEV, CONOU, Novamont e Renexia e la media partnership de La Nuova Ecologia e dal 10 agosto all’11 agosto sbarca in Friuli-Venezia Giulia. Tappa anche a San Giorgio di Nogaro (UD) con Tavola rotonda su prospettata acciaieria “Danieli – Metinvest”. Poi la conferenza stampa di presentazione dei dati dei monitoraggi di Goletta Verde lungo le coste del FVG e incontro Scenari climatici per le aree costiere del Friuli-Venezia-Giulia. Tutela delle acque, approfondimenti tematici sulla Laguna e zone costiere (crisi climatica, ingressioni saline e dragaggi) e il nuovo progetto dell’acciaieria saranno al centro del programma di eventi della quindicesima tappa di Goletta Verde che giovedì 10 agosto arriverà in Friuli-Venezia Giulia e attraccherà alla Marina Sant’Andrea. Oltre alla conferenza stampa di presentazione dei dati sul monitoraggio delle acque della costa del Friuli-Venezia Giulia, il 10 agosto, è in programma un incontro pubblico Scenari climatici per le aree di costa del Friuli-Venezia Giulia. Tra le attività organizzate, nell’ambito dei progetti europei Life Delfi e Life Elife, i laboratori dedicati all’educazione ambientale Alla scoperta del mare, per scoprire tante curiosità sui delfini e gli squali e sfatare alcuni luoghi comuni su questi interessantissimi animali;

Programma

10 agosto

Ore 9:30 | San Giorgio di Nogaro | Marina di Sant’Andrea, Via Enrico Fermi 53

Accoglienza e presentazione della mattinata

Coordina

Michele Tonzar, Legambiente Friuli-Venezia Giulia

9:45 Contributi introduttivi

Sandro Cargnelutti, Legambiente FVG Scenari climatici per le aree di costa in Friuli-Venezia Giulia

Benedetta Surian, dottoranda Dipartimento di Matematica e Geoscienze Università di Trieste “Il mare si solleva e la terra si abbassa: una ricerca sulla risalita del cuneo salino nell’entroterra costiero – I dragaggi nelle aree di inquinamento storico, approcci e casi”

Francesca Benedetti, esperta e autrice di diverse pubblicazioni sul tema

10:45 Tavola rotonda sulla prospettata acciaieria “Danieli – Metinvest”

Introduzione:

Lunetta Franco, presidente Legambiente Taranto

Intervengono:

Marco Bregantini, proboviro Assomarinas

Andrea Lazzarini, imprenditore

Luigi Oddo, segretario UIL Udine

Brevi interventi dal pubblico

Conclusioni

Sandro Cargnelutti, presidente Legambiente Friuli-Venezia Giulia

11:30 Conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio di Goletta Verde lungo le coste del Friuli-Venezia Giulia

Intervengono:

Martina Palmisano, Portavoce Goletta verde

Michele Grego, Legambiente Friuli-Venezia Giulia

Alessia Merlo, Responsabile CONOU Coordinamento Area Nord-Est

Dalle 17 alle 19 | San Giorgio di Nogaro | a bordo di Goletta Verde, Marina Sant’Andrea, via Enrico Fermi 53

Laboratori didattici Alla scoperta del mare

Anche quest’anno la Goletta Verde ospita i laboratori di educazione ambientale per ragazzi e ragazze, bambini e bambine. Salite a bordo per un viaggio alla scoperta del nostro mare, delle specie che vi abitano e dei rischi per la biodiversità. Grazie ai progetti Life Delfi e Life Elife impareremo come comunicano i delfini tra di loro, perché non dobbiamo avere paura degli squali, come evitare che restino impigliati nelle reti e tante altre curiosità sulla vita di questi meravigliosi animali. I laboratori sono gratuiti e aperti a tutti e tutte.

venerdì 11 agosto

Dalle 10 alle 11 | San Giorgio di Nogaro | Marina Sant’Andrea, via Enrico Fermi 53

Laboratori didattici Alla scoperta del mare

Anche quest’anno la Goletta Verde ospita i laboratori di educazione ambientale per ragazzi e ragazze, bambini e bambine. Salite a bordo per un viaggio alla scoperta del nostro mare, delle specie che vi abitano e dei rischi per la biodiversità. Grazie ai progetti Life Delfi e Life Elife impareremo come comunicano i delfini tra di loro, perché non dobbiamo avere paura degli squali, come evitare che restino impigliati nelle reti e tante altre curiosità sulla vita di questi meravigliosi animali. I laboratori sono gratuiti e aperti a tutti e tutte.