Alla fine Gorizia e Nova Gorica saranno capitali europee della cultura per il 2025. La nomina è arrivata alle 14.30 di oggi, in una videoconferenza via web con Lubiana. I sindaci Rodolfo Ziberna e Klemen Mìklavic hanno atteso in Piazza transalpina la notizia, accolta con un sentito applauso dalla piccola folla che si è radunata in attesa di questo momento importante per la promozione e lo sviluppo di due città che ormai vengono percepite come un unica entità.

"Oggi ha vinto l'Europa e non Gorizia e Nova Gorica" ha detto il sindaco Ziberna. "L'Europa ha bisogno di unità e noi siamo un buon esempio", sono state invece le parole del sindaco Mìklavic che ha dedicato la nomina alle persone che credono nell'integrazione.