Gorizia torna palcoscenico con i due nuovi appuntamenti di In\Visible Cities XL

Gorizia si accenderà di storie, visioni e suggestioni con In\Visible Cities XL, l’edizione espansa del Festival Urbano Multimediale che, in occasione di GO!2025 Capitale europea della cultura, sta trasformando il territorio isontino in un palcoscenico a cielo aperto. Il Festival – organizzato dall’associazione Quarantasettazeroquattro e co-finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Gradisca d’Isonzo e dalla Fondazione Carigo – dopo gli appuntamenti di giugno porterà in città tre nuovi appuntamenti, a fine luglio.

ORFANA LA MIA CITTÀ – Venerdì 26 luglio, alle 20.30, e sabato 27 luglio, alle 18.30, andrà in scena “Orfana la mia città”: non una semplice performance, ma un viaggio sensoriale e poetico tra le vie di Gorizia, che accompagnerà il pubblico dal Teatro Verdi alla rinnovata piazza Transalpina. La drammaturgia di Riccardo Tabilio, ispirata dalle ricerche storiche di Alessandro Cattunar, intreccerà voci italiane e slovene, ricordi e riflessioni, per raccontare l’anima profonda di una città segnata dal confine. Si attraverseranno epoche dense e complesse: l’impero asburgico, il fascismo di frontiera, il 1947 e quella linea bianca che divise per sempre due mondi.

ESERCIZI DI RIVOLUZIONE – Domenica 27 luglio alle 11sarà invece il Parco Basaglia a diventare teatro di un’altra, altrettanto suggestiva, narrazione: “Esercizi di rivoluzione”, firmata dal Circolo Bergman, porterà gli spettatori in un percorso immersivo guidato da cuffie wireless, dove suoni, parole e movimento si fonderanno in un’unica esperienza coinvolgente. Si esplorerà il confine più invisibile e profondo, quello tra normalità e follia, tra individuo e società. La “narrazione” della performance ruoterà attorno alla figura di Franco Basaglia, che nel 1961 diede il via, proprio da Gorizia, una rivoluzione destinata a cambiare il mondo della salute mentale. Tra alberi, sentieri e testimonianze, il pubblico vivrà un viaggio capace di far riflettere su quanto sia difficile, ma necessario, guardare le cose da altre prospettive, mettere in discussione ogni apparente certezza, per affermare nuovi modelli.

In\Visible Cities XL si prenderà poi una pausa per lasciare spazio alla “versione tradizionale” del festival – dal 27 agosto al 7 settembre, fra Gorizia, Nova Gorica ea Gradisca d’Isonzo – per poi giungere al gran finale a inizio ottobre.

INFO E PRENOTAZIONI – Tutti gli eventi in programma nel cartellone di In\Visible Cities XL sono gratuiti con prenotazione obbligatoria. Per prenotare è sufficiente inviare un messaggio Whatsapp o un sms al numero 3288535125 indicando Nome, Cognome, Spettacolo, Numero di biglietti che si desidera prenotare. In caso di impossibilità a partecipare, i prenotati sono pregati di informare l’organizzazione per consentire ad altre persone di partecipare, essendo ogni evento un numero chiuso.