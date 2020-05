Governo Conte: Troppe esitazioni sulla regolarizzazione degli “invisibili”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"La battaglia che in seno alla maggioranza del governo Conte si sta svolgendo sulle spalle dei cosiddetti invisibili è degradante: è una continua negoziazione al ribasso sul riconoscimento di diritti minimi che sono allo stesso tempo un imperativo morale e una necessità economica e sociale. È bizzarro invocare la “sicurezza” per negare la regolarizzazione delle badanti, vale a dire una categoria professionale alla quale apriamo le nostre porte e affidiamo la cura di persone a noi care, così come appare privo di senso dichiararsi a parole contro il caporalato ma non combattere la clandestinità che lo genera e lo fa prosperare. Ma sopra ogni cosa mi pare indegno voler regolarizzare solo la capacità di lavoro, solo le braccia e non l’universalità della persona, perché questo significa l’ipotesi di una regolarizzazione a tempo, con la data di scadenza esattamente come la frutta che viene raccol ta."

Prosegue Honsell: "L’ossessione securitaria della destra, che il Movimento 5 Stelle ha evidentemente fatto propria, viene a sposarsi con la pavidità di un centrosinistra che sembra incapace di imporre la propria visione della società, il proprio sistema di valori e alla fine rischiano di pagare il prezzo sempre i soggetti più deboli e marginali. Eppure dovrebbe essere chiaro che offrire tutele e un quadro giuridico certo è una condizione ineliminabile per governare il fenomeno migratorio e ridurre i rischi per la sicurezza collettiva anche in ambito sociale e sanitario nonché il solo modo per riconoscere dignità e valore a chi lavora in condizioni a volte inimmaginabili di precarietà e brutalità."