Governo Conte vara maxi-decreto “Cura Italia”, stanziamento di 25 miliardi -il testo

Il Consiglio dei ministri ha approvato il maxi-decreto con cui il governo punta a fronteggiare l’emergenza Covid-19, il virus che oltre a minare la tenuta del Sistema sanitario nazionale sta infettando la nostra economia. “Le misure di sostegno e di spinta inserite in questo decreto sono la testimonianza della presenza dello Stato. Il governo è vicino a imprese, commercianti, liberi professionisti, famiglie e giovani che stanno facendo sacrifici per il bene comune, per il bene supremo che è la salute“. Così il premier Giuseppe Conte al termine del consiglio dei ministri che ieri, dopo molti annunci e un lunghissimo pre-consiglio durato l'intera notte di domenica e nel quale vi sono state parecchie tensioni su alcuni contenuti del decreto soprattutto sulle questione relative all’indennità per gli autonomi agli interventi fiscali per le partite Iva. A far salire il livello di della tensione anche la newco creata ad hoc per salvare Alitalia. Malumori anche sul tema scuola.

clicca per scaricare il testo dl_coronavirus__16.3.2020_vers.2