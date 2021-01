Governo: Rojc, si iscrive al nuovo gruppo europeisti-Maie-Centro democratico, è un “prestito, ..resto nel Pd

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"In questa fase particolarmente complessa ho dato il mio aiuto tecnico alla costituzione di un gruppo europeista che contribuisca a rafforzare e stabilizzare un nuovo Governo. La mia iscrizione al gruppo Maie è stata concordata con il mio partito, cui resto iscritta e militante. Confido che questo atto possa dare una mano alla costruzione di una maggioranza solida all'altezza dei problemi enormi che il Paese sta affrontando. Confermo immutata l'attenzione al territorio del Friuli Venezia Giulia di cui sono espressione e in particolare alla minoranza slovena in Italia, che ho l'onore di rappresentare in Parlamento". Lo dichiara la senatrice Tatjana Rojc (Pd), dopo aver aderito al nuovo gruppo Europeisti-Maie-Centro democratico. In sostanza, da quanto si è capito il Pd ha prestato la senatrice per consentire di raggiungere il minimo di 10 senatori, numero minimo utile per costtuire il gruppo.