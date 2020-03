Governo: Serracchiani, Salvini sporca immagine Italia all’estero

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

“E' triste vedere un politico italiano che sulla stampa estera sporca l'immagine dell'Italia proprio in questo momento difficile. Fanno male le parole di Salvini che dalle pagine di El Pais accusa il Governo non saper gestire l'emergenza coronavirus, perché è la conferma che dell'interesse nazionale non gli importa nulla, ed anzi è pronto danneggiare il suo Paese se può servire alla sua propaganda. Ormai è chiaro che di quest'uomo l'Italia non si può fidare nemmeno nel momento del bisogno”. Lo afferma la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani, commentando l'intervista al quotidiano spagnolo El Pais del leader della Lega Matteo Salvini.