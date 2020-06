Grado Jazz 2020 programma dei concerti

BIGLIETTERIA E ABBONAMENTITICKETS AND PACKAGESGRADOJAZZBY UDIN&JAZZ 2020acquista on line o in prevendita e paga meno della sera del concerto /buy your ticket online or in an authorized pre-sale pointand pay less than the evening of the concertBiglietti in vendita su / Tickets available at: Ticketone.it – online e nei punti vendita autorizzatiA breve / Available soon: Vivaticket online e circuito collegatoA/In Grado: Tabaccheria/Edicola/Libreria Thomann – Piazza Duca d’Aosta, 8Info&Tickets point Largo San Grisogono (dal/from 10/7/2020)July 29 – Parco delle Rose Village – GradoOre/h 21.30 Alex BrittiSmart Ticket int. € 30 – rid. stud. e convenz. € 22,00 /at the entrance/all’ingresso int. € 35 – rid stud. e convenz. € 27July 30 – Parco delle Rose Jazz Village – GradoOre/h 20 Musica Nuda / Ore/h 22 Chiara Civello&Rita MarcotulliSmart Ticket int. € 25 – rid. stud. e convenz. € 17,50 /at the entrance/all’ingresso int. € 30 – rid stud. e convenz. € 22July 31 – Parco delle Rose Village – GradoOre/h 21.30 Paolo Fresu 5et feat Filippo VignatoSmart Ticket int. € 25 – rid. stud. e convenz. € 17,50 /at the entrance/all’ingresso int. € 30 – rid stud. e convenz. € 22August 1 – Parco delle Rose Jazz Village – GradoOre/h 20 Francesco Cafiso / Ore/h 22 Stefano BollaniSmart Ticket int. € 30 – rid. stud. e convenz. € 22,00 /at the entrance/all’ingresso int. € 35 – rid stud. e convenz. € 27Abbonamento/Ticket packagesFull Festival (5 serate/nights – 8 concerti/gigs)Int. € 100 – rid. stud. e conv. € 75

