Gran Galà Operistico della FVG Orchestra

Il Gran Galà Operistico – organizzato da Ert Fvg in collaborazione con Carniarmonie - vedrà sul palco importanti nomi: la soprano Annamaria Dell’Oste, il tenore Branko Robinšak e il basso Abramo Rosalen. In programma, la trascinante Carmen di Bizet, l’enigmatico Don Giovanni di Mozart, la potenza di Attila di Verdi e lo struggimento della Traviata, che accompagneranno gli spettatori in una serata dedicata alle grandi arie della lirica. Doppio appuntamento, quindi, sabato 8 agosto (ore 20.45) al Teatro Candoni di Tolmezzo, mentre lunedì 10 agosto in piazza del Popolo a San Vito al Tagliamento (ore 21.00). A dirigere la compagine, il Maestro Eddi De Nadai.

Ecco il programma delle due serate: si parte con Carmen di G. Bizet - Ouverture 4’, La fleur que tu m’avais jetée 4’, Votre toast (Toreador) Escamillo 6’, Parle-moi de ma mère (duetto Micaela Don Josè) 9’ -, per proseguire con il Don Giovanni di W.A. Mozart - Ouverture 6’, Madamina il catalogo è questo (Leporello) 6’, Or sai che l’onore (Donna Anna) 3’. Si prosegue con la Luisa Miller di G. Verdi - Quando le sere al placido 6.30’, L’Elisir d’amore di G. Donizetti - Quanto amore! Duetto Adina Dulcamara 5.30’ e Cavallerie rusticana - Intermezzo 4’ di P. Mascagni. Ancora, A. Chenier - Un dì all’azzurro spazio aria Chenier atto I 5.30’ di U. Giordano, Attila - Uldino, Uldin!...Mentre gonfiarsi l’anima (aria di Attila) 6’ di G. Verdi e I Vespri Siciliani - Merce’ dilette amiche 4’, sempre di G. Verdi.

La prenotazione è obbligatoria compilando l’apposito form che si può trovare sul sito dell’Ert Fvg. Inoltre, è possibile ritirare il biglietto segnaposto gratuito presso Palazzo Frisacco | Tolmezzo (lunedì 3 agosto, mercoledì 5 agosto, giovedì 6 agosto e venerdì 7 agosto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00 e sabato 8 agosto dalle 10.00 alle 12.30) o all’Auditorium Candoni | Tolmezzo (sabato 8 agosto dalle 17.00).