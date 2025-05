Grande classica dipinge il cielo sopra Udine con la kermesse “Quadri di un’esposizione”

Un nome assoluto del pianoforte classico come Michele Campanella, un sassofonista d’eccezione come l’italo-argentino Javier Girotto e, diretta dal Maestro Felix Hornbachner, l’applaudita Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, unico esempio in regione di ensemble musicale gestito, coordinato e curato da under 35. Un trittico che, per la prima volta insieme, incanterà il pubblico con la composizione per pianoforte più famosa di Modest Petrovič Musorgskij, “Quadri di un’esposizione”, nell’orchestrazione più conosciuta ed eseguita al mondo, ovvero quella di Maurice Ravel in occasione dei 150 anni dalla nascita.

La presentazione della certificazione e l’annuncio

“Pictures at an Exhibition” è l’atteso appuntamento in programma il 30 luglio alle 21 sul colle del Castello di Udine come evento di punta di More Than Jazz, la rassegna organizzata da SimulArte giunta ormai alla sua settima edizione. L’annuncio è stato dato oggi, 14 maggio, nella sede della Fondazione Friuli a Udine in occasione della presentazione al pubblico di un altro importante traguardo raggiunto da SimulArte, la certificazione Iso 20121, prima realtà del Friuli Venezia Giulia ad ottenerla come organizzatore sostenibile di eventi e attività culturali.

“Un risultato – ha voluto far sapere il vicepresidente e assessore regionale alla Cultura, Mario Anzil, in un messaggio – che non è solo il riconoscimento del lavoro di altissimo livello che SimulArte ha svolto, ma rappresenta anche un segno importante di responsabilità sociale e ambientale. La certificazione, infatti, ci ricorda che gli operatori culturali non devono essere solo divulgatori della memoria storica e testimoni del nostro presente, ma anche promotori di un futuro più responsabile e sostenibile. Un futuro che risponde alle necessità ambientali, sociali ed economiche che caratterizzano il nostro tempo”.

Alla presentazione del percorso che ha portato alla certificazione, oltre al presidente di SimulArte, Federico Mansutti, hanno partecipato anche il consigliere comunale di Udine, Paolo Ermano e il docente di Economia dello Sviluppo Sostenibile dell’Università di Udine, Francesco Marangon. “Raggiungere la certificazione Iso 20121 – ha commentato Mansutti – è per noi un risultato di grande valore, che testimonia la nostra volontà di rendere la sostenibilità, economica, sociale e ambientale, un principio cardine del nostro lavoro, dimostrando che è possibile organizzare attività culturali con un approccio responsabile e consapevole”.

A portare i saluti istituzionali c’erano il direttore della Fondazione Friuli, Luciano Nonis, i consiglieri regionali Moreno Lirutti ed Edy Morandini che hanno portato anche i saluti del presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin.

Il concerto: Pictures at an Exhibition

Michele Campanella e Javier Girotto nella loro originale interpretazione di “Quadri di un’esposizione” di Musorgskij, si cimenteranno in questo lavoro con il loro impianto descrittivo e narrativo, che attraverso la musica condurrà l’ascoltatore a ripercorrere i quadri del pittore russo Viktor Aleksandrovič Hartmann e che culminano con l’immagine della Grande Porta di Kiev. Un viaggio musicale in cui l’aprirsi di questa grande porta conduce probabilmente e metaforicamente proprio al futuro.

A seguire, sarà in programma l’interpretazione della partitura originale dei “Quadri di un’esposizione” di Musorgskij orchestrata da Maurice Ravel a cura dell’orchestra Giovani Filarmonici Friulani diretta da Felix Hornbachner. I vari brani assumono di volta in volta colori orchestrali diversi e innovativi, grazie alla maestria di Ravel, probabilmente il compositore più abile di tutti i tempi nell’accostare e combinare i timbri degli strumenti. Il percorso tra i quadri si arricchisce così di una veste nuova, in cui le caratteristiche individuali dei pezzi, già di per sé spiccate, vengono ulteriormente evidenziate, tanto da rendere i Quadri nell’orchestrazione di Ravel uno dei classici intramontabili del repertorio di ogni orchestra.

Il concerto, come ricordato, è realizzato nell’ambito della rassegna More Than Jazz 2025 e del festival Nei Suoni dei Luoghi in collaborazione con l’Associazione Progetto Musica e l’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Udine. I biglietti sono disponibili in prevendita su VivaTicket e per informazioni è possibile consultare il sito www.morethanjazz.it.