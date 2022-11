Grande distribuzione: Il Gruppo Unicomm inaugura il nuovo Famila di Gorizia

Nuovo supermercato Famila a Gorizia. Giovedì 10 novembre il Gruppo Unicomm inaugura così il sesto punto vendita Famila in Friuli-Venezia Giulia. La struttura è in via dei Torriani 21/23 (località Straccis). Il nuovo supermercato di 1.500 mq, con 34 addetti, per uno spazio realizzato secondo i nuovi standard di sostenibilità e risparmio energetico. Dopo una breve cerimonia con il taglio del nastro, alle 10.00 porte aperte per i clienti. Il Famila nasce al posto dell’ex Manifattura Tabacchi, abbandonata da molti anni, ed è il frutto di un’importante operazione di riqualificazione urbanistica che restituirà la vita ad un angolo della città. “In un momento come questo, caratterizzato da una grande instabilità e dalla difficoltà di leggere il futuro, è ancora più significativo portare a termine un’inaugurazione importante come quella di Gorizia – spiega Marcello Cestaro, Presidente del Gruppo Unicomm – Siamo presenti in questa città già da molti anni con un altro Famila, per cui ci teniamo ad essere vissuti sempre di più come una presenza radicata e affidabile in questo territorio. Noi continuiamo a crescere e ad investire perché vogliamo provare a raggiungere l’obiettivo più importante che ci siamo dati: arrivare ad impiegare 10.000 collaboratori all’interno della grande famiglia di Unicomm. Siamo ormai alle soglie degli 8.000 ed è un numero incredibile se penso che tanti anni fa siamo partiti da un piccolo magazzino all’ingrosso nel comune di Schio. Oggi dare lavoro a chi ne ha bisogno è la soddisfazione più grande”. “Famila è il nostro fiore all’occhiello: negli ultimi anni abbiamo sviluppato un nuovo format che ci ha portato ad inaugurare negozi gradevoli e funzionali – prosegue Giancarlo Paola, Direttore Commerciale del Gruppo Unicomm – In questa fase di crisi e di inflazione molto forte stiamo cercando in ogni modo di conservare l’equilibrio tra qualità e convenienza, garantendo i prezzi più bassi possibili ai nostri clienti”.

Dotato di nuovo grande parcheggio, il supermercato è costruito secondo i più moderni principi

dell’efficienza energetica: è in classe A e l’impianto fotovoltaico sul tetto a garantisce gran parte del

fabbisogno energetico dell’edificio. Un’attenzione specifica è stata data agli aspetti illuminotecnici:

l’illuminazione è infatti integralmente a impianti e lampadine a led.

Come in tutti i Famila di nuova generazione, anche in questo nuovo progetto sono stati installati

impianti ed attrezzature a minor consumo ed è stato inserito un sistema di “omogeneizzazione”

delle condizioni climatiche del negozio che, controllando l’umidità, migliora il comfort per i clienti.

Gli impianti ad elevata efficienza energetica installati limitano moltissimo la produzione di CO2, in

quanto sono congegnati per ottenere il massimo recupero di calore e ridurre al minimo le emissioni

all’esterno.

Il Gruppo Unicomm

Il Gruppo Unicomm (associato a Selex Gruppo Commerciale) guidato dalla famiglia Cestaro, con oltre 7.750 collaboratori, opera in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche e Lazio, attraverso le società controllate Unicomm srl, Arca Commerciale SrL e GMF Grandi Magazzini Fioroni SpA, con una rete commerciale articolata composta da ipermercati, superstore, supermercati, cash&carry e discount (insegne: A&O, EMI, Emisfero, Famila, C+C Cash&Carry, Hurrà, Mega). Il Gruppo ha chiuso il 2021 con un fatturato di 2,4 mld di euro.