Grande idroelettrico e territori montani

E’ un legame inscindibile quello tra il grande idroelettrico ed i territori montani poiché solo questi ultimi per la loro orografia garantiscono alle portate d’acqua quel dislivello necessario a far girare le turbine e produrre preziosa energia elettrica necessaria al Paese e profitti alle grandi società concessionarie gravando però di pesanti servitù i territori montani interessati.

Proprio queste grandi società concessionarie stanno attualmente esercitando una forte pressione sul governo al fine di evitare la messa in gara, prevista dalla vigente normativa, delle loro concessioni in scadenza o già scadute, trovando l’appoggio di alcuni deputati di FdI che hanno presentato un ordine del giorno mirato a prorogare tali concessioni usando non il termine proprio di “proroga” ma l’espressione volutamente impropria “rideterminare in aumento la durata delle concessioni idroelettriche di grande derivazione”.

La proroga di tali concessioni, oltre a violare la normativa vigente e a creare monopoli di fatto, avrebbe conseguenze negative per i territori montani sui quali insistono i relativi impianti idroelettrici, come dimostrato dal fatto che i diversi provvedimenti di proroga che si sono già succeduti negli ultimi decenni non hanno dato alcun risultato migliorativo della sicurezza e dell’ecosostenibilità né alcuna ricaduta economica e sociale a favore dei territori montani.

Peraltro, la messa in gara delle concessioni scadute o in scadenza permette non solo di porre a concreto confronto proposte diverse e di selezionarle sia per produttività che per ecosostenibilità, ma anche di prevedere nei bandi di gara misure di sicurezza per gli impianti obsoleti, vincoli a favore dell’ambiente, del paesaggio, dell’irrigazione, della laminazione delle piene, della pesca, del turismo, dei ripristini ambientali come è il caso della rinaturalizzazione del Lago di Cavazzo o dei Tre Comuni, prevista dal Piano Regionale di Tutela delle Acque. Che va attuato!

Inoltre i bandi di gara possono prevedere che i nuovi concessionari finanzino con risorse certe e significative misure di compensazione territoriale a favore dei territori montani che ospitano gli impianti, nonché la partecipazione delle comunità locali alle concessioni secondo la formula della società mista pubblico-privata.

Il tema del grande idroelettrico nella nostra regione riguarda l’impianto del torrente Cellina con concessionario “Cellina Energy” (Edison), l’impianto del torrente Meduna con concessionario Edison EdF, entrambi controllati dalla francese EdF, gli impianti del sistema del Tagliamento con concessionario la multiservizi lombarda A2A controllata dai comuni di Milano e di Brescia. Quindi il grande idroelettrico della nostra regione sta in mani extraregionali, il che deve indurre a una serie di riflessioni.

Ad esempio le Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno proprie società a capitale pubblico “Dolomiti Energia” e “Alperia” che, unitamente ad una molteplicità di minori società concessionarie controllate dai Comuni, detengono la gran parte delle concessioni idroelettriche in quelle province. Ciò permette un utilizzo idroelettrico ecocompatibile delle acque che va a vantaggio dei cittadini e dei territori. La nostra Regione è invece priva di una propria società a capitale pubblico che operi nel settore energetico. Un caso esemplare in positivo è quello della Società Elettrica Cooperativa Alto But (SECAB) operante da oltre un secolo.

Eppure già il 27 febbraio 2017 veniva depositata in Consiglio Regionale la Proposta di Legge n. 193 presentata dai consiglieri di tutti i gruppi politici Revelant, Tondo, Riccardi, Colautti, Violino, Marsilio, Ciriani, Zilli, Piccin avente per oggetto la “Costituzione della società energetica Friuli Venezia Giulia – SEFVG” a capitale pubblico. Ma a tutt’oggi tale proposta è rimasta senza seguito: inattuata per mancanza di volontà politica. Il che pone la domanda: la Regione sta con i territori o con EdF e A2A?

La costituzione di tale società energetica regionale è tanto più fondamentale nel nuovo scenario delineato dalla vigente legge nazionale 11 febbraio 2019 n.12 che prevede il passaggio gratuito alla Regione del grande idroelettrico alla scadenza, decadenza o rinuncia delle concessioni e della relativa legge regionale attuativa 6.11.2020 n.21 “Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico”.

Infatti la costituzione della SEFVG rende possibile la partecipazione della stessa in proprio o in partecipazione con altre società alle gare di assegnazione delle concessioni, in particolare a quelle relative agli impianti idroelettrici siti in regione. In caso contrario i grandi impianti idroelettrici del Cellina, del Meduna e del Tagliamento continueranno a essere nelle mani di società extraregionali, a turbinare le nostre acque per portare i profitti agli azionisti di Edison, di EdF e ai Comuni di Milano e di Brescia azionisti di A2A. Un simile scenario dovrebbe preoccupare i rappresentanti politici ed istituzionali regionali, nonché i sindaci che vivono in prima persona le difficoltà dei territori montani e del rapporto conflittuale con le concessionarie sopraccitate e spingerli a promuovere le iniziative idonee a superare l’attuale situazione.

La messa in gara delle concessioni del grande idroelettrico risponde alla logica del mercato e della concorrenza, ma per certi settori strategici come l’energetico le concessioni dovrebbero essere affidate a società pubbliche onde evitare, come ampiamente successo e tuttora accade, che potentati privati del settore spadroneggino nelle nostre valli lasciate sole dallo Stato e dalla Regione. Il rimedio sta nel suesposto modello delle Provincie Autonome di Trento e di Bolzano che la nostra Regione, pure autonoma, farebbe bene ad adottare per dare contenuti alla parola “autonoma”.

Franceschino Barazzutti,

già presidente del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano (BIM) del Tagliamento.

Presidente del comitato tutela acque del bacino montano del Tagliamento