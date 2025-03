Grande partecipazione all’incontro “Fibromialgia: affrontiamola insieme” in Sala Pasolini del palazzo della Regione a Udine

Si è svolto oggi, nella Sala Pasolini della Regione a Udine, l’incontro “Fibromialgia: affrontiamola insieme. L’evento ha visto una grande partecipazione di pubblico, una testimonianza dell’attenzione e della necessità di approfondire il tema della fibromialgia, una sindrome complessa che colpisce migliaia di persone in Friuli Venezia Giulia. Durante l’incontro, specialisti del settore hanno illustrato i più recenti aggiornamenti sulla diagnosi, sulla gestione dei sintomi e sulle prospettive terapeutiche, rispondendo alle domande e alle preoccupazioni dei presenti. “La fibromialgia è una malattia invisibile agli occhi di molti, ma estremamente debilitante per chi ne soffre. È fondamentale fare rete tra medici, istituzioni e pazienti per garantire un percorso di cura adeguato e un riconoscimento adeguato della patologia” – ha sottolineato Elisa Lombardi coordinatrice FVG di CFU. L’incontro ha rappresentato un passo importante verso una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione sulla fibromialgia, con l’obiettivo di migliorare l’accesso alle cure e il supporto a chi ne soffre.