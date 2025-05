Grande successo per la 22ª edizione della Giornata Mondiale del Gioco a Udine

La 22ª edizione della Giornata Mondiale del Gioco, organizzata dal Comune di Udine, si è conclusa con un grande successo di pubblico e partecipazione.

Una festa diffusa che ha animato il centro cittadino per l’intera giornata, registrando un’affluenza record fin dalle prime ore del mattino. Per la prima volta, infatti, l’edizione si è estesa anche alla fascia mattutina, con l’apertura ufficiale degli spazi alle ore 11.

La risposta è stata immediata: famiglie, bambini, giovani e anziani si sono riversati nei dieci luoghi allestiti per l’occasione, trasformando la città in un grande parco giochi a cielo aperto.

L’edizione 2025 ha visto una significativa crescita anche sul piano organizzativo e partecipativo: sono state una sessantina le associazioni coinvolte, contro le 45 dello scorso anno.

Un segnale chiaro dell’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere Udine come città sempre più a misura di famiglie, bambini e comunità educanti.

Tra giochi della tradizione, discipline sportive, origami, laboratori scientifici e creativi, corse con i LEGO e tiri a canestro, la giornata ha offerto un programma variegato e coinvolgente, pensato per ogni fascia d’età e capace di unire generazioni diverse nel nome del gioco e del divertimento condiviso.

“Il gioco è trasversale e democratico – ha dichiarato Federico Pirone, assessore all’Istruzione e Cultura del Comune di Udine –. In occasioni come questa si vede chiaramente come possa unire giovani e anziani, offrendo un momento autentico di crescita e divertimento per tutti, senza distinzioni. Il gioco è un diritto, e se ognuno potesse giocare, sperimentare e mettersi alla prova in contesti sani e inclusivi, anche le nostre comunità sarebbero migliori.”

L’amministrazione comunale esprime grande soddisfazione per l’esito della manifestazione, che si conferma uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del calendario cittadino.

Continua Federico Pirone: “A differenza di altre manifestazioni in Italia connesse con la GMG, questa è l’unica che si realizza grazie alla partecipazione dal basso di associazioni, enti e realtà che promuovono il gioco, dimostrando il lavoro di rete che l’amministrazione attraverso la ludoteca promuove giorno dopo giorno. Ringraziamo tutte le realtà associative che, con passione e impegno, hanno reso possibile questa straordinaria giornata”.