Granfiume Motorshow fino al 18 giugno

Per gli amanti dei motori appuntamento con la V edizione del Granfiume Motorshow 2023, con il Patrocinio del Comune di Fiume Veneto nei fine settimana di sabato 10 e domenica 11 e sabato 17 e domenica 18. Quattro giornate dedicate ai motori a due e quattro ruote con la partecipazione di associazioni, club e concessionarie del territorio che esporranno, internamente ed esternamente al Centro Commerciale, i loro veicoli. Un evento unico nel suo genere, che avvicina tutti i clienti e le famiglie al mondo dei motori. L’evento avrà luogo dalle 10 alle 19, mentre per la giornata conclusiva di domenica 18 giugno, si protrarrà fino alle 19,30 con uno spettacolo finale a sorpresa per tutti gli spettatori. Nell’area show esterna, nelle quattro giornate di evento, saranno presenti spettacoli di drifting, guida acrobatica su due ruote di auto e trattori, animazioni di auto, quad e tante altre soprese. Tra uno spettacolo e l’altro, vi sarà inoltre la possibilità, durante tutto ;evento, di ricevere gratuitamente gadgets e la t-shirt ufficiale del Granfiume Motorshow 2023 fino ad esaurimento scorte . Per i temerari, al termine di ogni manifestazione, verrà data la possibilità di salire a bordo delle auto e provare l’adrenalina del drifting e della guida su due ruote, partecipando con un contributo libero che sarà devoluto a sostegno delle scuole di Fiume Veneto e della ONLUS Prematuri si Nasce. Per la ristorazione, il chiosco marchiato ZeroTre Gusto Italiano, con una ricca offerta di focacce e bibite. Anche i più piccoli avranno la loro area di divertimento gratuita con la pista kart a pedali, a disposizione durante i weekend, sul piazzale esterno vicino al ristorante Old Wild West. Sia nelle aree esterne che lungo le gallerie del Centro Commerciale si potranno ammirare, dal 10 al 18 giugno, diverse ed esclusive esposizioni statiche di auto d’epoca, monoposto, sportive, auto sportive e tuning, Lamborghini, BMW, auto americane, auto da rally e formula driver, moto Honda e moto d’epoca, escavatori Kobelco, camion gru, gru elettriche, trattori Claas, Jeep, mezzi militari americani d’epoca e tantissime altre sorprese. Inoltre, per la giornata finale di domenica 18 giugno, il grande show finale del Granfiume Motorshow 2023 con la sfilata di tutti i mezzi che hanno partecipato all’evento e spettacoli di grande impatto.