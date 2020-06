Grave episodio a Mortegliano, sparatoria nei pressi del cimitero, c’è un ferito grave

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Dei colpi di pistola sono risuonati intorno alle 8 di questa mattina nelle campagne di Mortegliano nella zona del cimitero. Secondo le prime notizie una persona è stata fermata con l'accusa di tentato omicidio, mentre un ferito sarebbe stato trasportato in codice rosso alll'ospedale di Udine. L'uomo, sarebbe stato raggiunto da almeno un colpo di pistola ed è stato ricoverato in terapia intensiva. Nonostante la gravità della ferita fonti mediche non confermate affermano che non sia in pericolo di vita. Ignota la causa dell'episodio, i soccorsi sarebbero stati chiamati da un conoscente del ferito testimone dei fatti. Carabinieri e polizia nel frattempo hanno iniziato le indagini per ricostruire l'accaduto e capirne la dinamica. La procura ha affidato le indagini al magistrato di turno Elena Torresin.