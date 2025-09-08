Grave incidente sul lavoro a Monfalcone

Ennesimo altro grave infortunio sul lavoro si è verificato a Monfalcone, all’interno dello stabilimento Fincantieri. La sicurezza sul lavoro e in particolare nei cantieri navali resta un grave problema. L’incidente ha coinvolto un giovane lavoratore che ha subito lo schiacciamento di un arto inferiore dal passaggio di un carrello. Immediati i soccorsi che ha visto l’intervento di ambulanza e di un elicottero che ha trasportato lo sventurato lavoratore in volo all’Ospedale di Cattinara di Trieste. Sul posto il personale della Medicina del lavoro di Asugi intervenuta per verificare la dinamica del ferimento. L’operaio al Cattinara di Trieste è stato sottoposto ad una operazione per la frattura esposta della tibia, non sarebbe in pericolo di vita e al momento sembra essere scongiurata la necessità di amputazione dell’arto.