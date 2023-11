Grave la situazione migranti nell’hangar della Comina a Pordenone

“Le notizie che giungono dall’hangar della Comina a Pordenone dimostrano quanto sia assurdo il modo con il quale è gestito il fenomeno dell’immigrazione dal governo di destra. Mentre tutti i rappresentanti di categoria lanciano allarmi per la mancanza di lavoratori di qualsiasi livello di competenza, mentre i demografi lanciano l’allarme che, con il pensionamento della generazione del baby boom, mancheranno ancora di più lavoratori e il sistema della previdenza sociale pubblica verrà ridotto drasticamente, ecco che a Pordenone l’attuale governo di destra blocca nel gelo dell’autunno decine di giovani che sono arrivati in questo paese per lavorare. La norma regionale, scandalosamente, ormai non dà più contributi nemmeno per l’italiano così i ritardi del sistema fanno sprecare la vita a chi vorrebbe costruire un futuro in questo Paese. La notizia che i richiedenti asilo non possono né lavorare né partecipare alle attività del CPIA è paradossale. I migranti della Comina possono solo patire il freddo. Colpisce al riguardo la dichiarazione del Sindaco Ciriani che dice: portatemi un’alternativa. Ma dovrebbe essere sua la responsabilità di trovare una soluzione, si è fatto eleggere per questo, non può dichiarare di non saper risolvere il problema. Lasciare delle persone in quelle condizioni di accoglienza non può che portare discredito ad una comunità civile.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG eletto nella circoscrizione di Pordenone.