Green pass, Liguori (Cittadini): «Nemmeno Riccardi osa sbilanciarsi»

«L'assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia nonché ancora alto esponente di Forza Italia non pare volersi sbilanciare sul green pass, assume evidentemente come sua la linea della Lega e si limita a predicare la 'persuasione'. Purtroppo sul green pass si gioca una partita dove non esiste neutralità possibile, ma solo la determinazione di applicarlo oppure l'ondeggiamento che alla fine alimenta frange di estremisti, negazionisti e simili. Speriamo nel risveglio dei cosiddetti moderati del Fvg, per una voce ragionevole nella maggioranza regionale». Così la consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori.