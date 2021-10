Green pass: Rojc (Pd), mettere argine di legge a fascisti

"È giunto il momento di mettere un argine anche di legge a questi gruppi che vanno definiti fascisti e basta. La sfida alle istituzioni democratiche ormai è esplicita, violenta, organizzata nei modi delle squadracce: bisogna reagire con forza, richiamandoci ai valori fondanti della Repubblica e portando nelle sedi parlamentari questo rigurgito fascista. Dopo la devastazione della sede nazionale Cgil, il nuovo attacco contro il pronto soccorso dell'Umberto I dimostra che questi delinquenti non si fermano dinanzi a nulla. I fascisti non devono assolutamente avere l'idea che possono spadroneggiare impunemente: in democrazia la violenza si reprime e punisce". Lo ha dichiarato oggi a Trieste la senatrice Tatjana Rojc (Pd), partecipando alla manifestazione organizzata per dare solidarietà alla Cgil dopo i fatti di Roma.