Green pass: Serracchiani, basta sabotaggi da destra

"Forse siamo finalmente a una svolta decisiva nella lotta al Covid, però dobbiamo crederci e fare fronte comune per convincere le persone a vaccinarsi e, se necessario, rendere obbligatorio il vaccino per altre categorie strategiche oltre ai sanitari. Ma tutto sarà più difficile se le destre non smettono di sabotare lo sforzo di milioni di italiani. L'attacco di Meloni al green pass, l'atteggiamento ribellista di pezzi della Lega vicinissimi a Salvini, le sue stesse posizioni ancora ambigue, sono ostacoli oggettivi all'immunità collettiva". Lo dichiara la presidente del gruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani.