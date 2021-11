Green pass: Serracchiani (Pd), a Trieste scontri cercati deliberatamente

"Con questi cortei e assembramenti-focolaio Trieste ha dato e può bastare. Il tentativo di entrare con la forza in piazza Unità è un pessimo episodio, uno scontro cercato da un gruppo di manifestanti e una deliberata violazione della legge, che si aggiunge alla pratica del disprezzo della salute e del mancato rispetto delle regole indicate da Comune e Questura. Intollerabile che Trieste diventi un palcoscenico né un campo di battaglia: i triestini sono ormai stufi di vedersi sequestrata la città una volta alla settimana e di subire danni economici in nome di estremismi antiscientifici o di costituzionalisti improvvisati su internet. Ringraziamo le forze dell'ordine che hanno subìto provocazioni e aggressioni, reagendo con grande professionalità". Lo dichiara la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, in merito agli scontri avvenuti a Trieste, dove un gruppo di partecipanti al corteo del Coordinamento no green pass ha tentato di entrare con la forza in piazza Unità, interdetta alle manifestazioni, transennata e presidiana dalle forze dell'ordine.