Green pass: Shaurli (Pd), da Fedriga venga posizione chiara

"Oltre a farsi belli su come spendere le risorse sempre dello Stato e dell'Europa, su green pass e vaccino ci aspettiamo che dal presidente Fedriga arrivi una posizione chiara, immediata e che non lasci alcun dubbio". Lo chiede il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, dopo che in commissione Affari sociali della Camera il gruppo della Lega ha votato contro il green pass.

"Dopo il voto della Lega contro il green pass - spiega il segretario dem - dopo minacce ed aggressioni di questi giorni a gazebo e giornalisti, dopo manifestazioni contro le regole a tutela di ognuno di noi, dopo atteggiamenti incoerenti sia di chi governa la Regione sia di alcune, per fortuna isolate, figure apicali della nostra sanità, mai come ora serve una parola definitiva delle massime Istituzioni regionali"

"I numeri delle vaccinazioni in Regione non sono certo soddisfacenti e anzi - aggiunge Shaurli - in alcune delicate classi di età siamo fra i peggiori in Italia. Basta con racconti, narrazioni e autosondaggi a spese dei cittadini: siamo a settembre, riparte la scuola e speriamo anche pienamente la nostra economia. Servono fatti, chiarezza e sostegno pieno a partire - conclude - dal fondamentale strumento del green pass".