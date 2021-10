Green pass: Spitaleri (Pd), dopo i fatti di Roma il limite è stato superato

"Le istituzioni, ad ogni livello, le forze politiche, senza più distinzioni, a questo punto con forza ribadiscano che il limite è stato superato. Non sono tollerabili violenze. Alla CGIL la solidarietà di tutti i democratici e le democratiche. Nessuno strumentalizzi la scadenza del 15 ottobre. Per la salute e la sicurezza è necessario il vaccino. La violenza per forzare la mano è inaccettabile. Alla Lega vs detto che anche le ambiguità non sono più accettabili per una forza di governo". Lo dichiara Salvatore Spitaleri, membro della commissione Paritetica Stato-Fvg, in relazione ai fatti di violenza contro la sede della Cgil nazionale avvenuti a Roma.