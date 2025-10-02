Greenpeace condanna l’abbordaggio alla Global Sumud Flotilla: “Grave violazione del diritto internazionale”

Greenpeace condanna fermamente l’azione del governo Netanyahu contro una missione umanitaria e pacifica di portata storica, nata in risposta all’inazione della comunità internazionale al genocidio in corso a Gaza.

“L’abbordaggio delle forze armate israeliane contro la Global Sumud Flotilla è una grave violazione del diritto internazionale e un’offesa alla solidarietà civile”, dichiara Chiara Campione, direttrice esecutiva di Greenpeace Italia. “Il blocco di Gaza imposto da Israele è illegale e disumano. Giorgia Meloni e gli altri leader mondiali non hanno adempiuto al loro obbligo di difendere il diritto dei propri cittadini a rompere l’assedio e a portare aiuti alla popolazione palestinese stremata da due anni di bombe e carestia”.

“Per quasi due anni, il blocco degli aiuti via terra e via mare imposto da Israele ha intrappolato i palestinesi in condizioni che l’ONU ha descritto come catastrofiche, fino a causare una carestia”, continua Campione. “La Global Sumud Flotilla è un’ancora di salvezza e un simbolo di speranza in azione. Doveva essere protetta, non lasciata da sola a 150 miglia da Gaza come ha fatto la Marina Militare italiana, abbandonando attiviste e attivisti in balia delle azioni illegali di un governo che in questi anni si è macchiato di una lunga lista di crimini contro l’umanità. Oggi invece di fermare il genocidio si è deciso di fermare la Flotilla”.

“È tempo di porre fine al genocidio di Gaza. Le persone si stanno mobilitando laddove i governi hanno deciso di voltarsi dall’altra parte. Tutti gli occhi devono ora essere puntati su Gaza. Non dobbiamo distogliere lo sguardo dalle sofferenze dei suoi abitanti”.

Greenpeace chiede:

Un cessate il fuoco immediato, incondizionato e permanente per porre fine all’attacco contro i civili e l’ambiente;

Il rilascio di tutti gli ostaggi da parte di Hamas;

Il rilascio da parte di Israele di tutti i palestinesi detenuti illegalmente;

L’imposizione di sanzioni mirate verso Israele e di un embargo totale sulle armi, imposto dalla comunità internazionale;

La distribuzione senza ostacoli degli aiuti da parte delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie;

La fine dell’occupazione illegale della Palestina.