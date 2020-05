Gregorio De Falco e Simona Liguori: a Trieste fuori tempo massimo la nave-covid per gli anziani delle case di riposo

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

A fronte dell’annunciata scelta di trasferimento su una nave-traghetto degli anziani contagiati nelle case di riposo di Trieste (in realtà opzione pare superata ndr) è intervenuto il Senatore Gregorio de Falco, con la sua esperienza professionale: “l’isolamento degli anziani COVID positivi su un traghetto è assolutamente fuori misura, per il momento in cui si procederebbe, in controtempo rispetto alla fase di un graduale rientro verso la normalità, inappropriato per le caratteristiche della nave (un traghetto ha l’attitudine a trasportare persone e veicoli da un porto ad un altro in un breve arco di poco tempo), ed è una sistemazione inadeguata per la fragilità degli anziani, nonché per le stesse tempistiche che un effettivo adeguamento dell’imbarcazione implicherebbe”.

La consigliera Simona Liguori non ha potuto fornire altre informazioni al Senatore, se non quelle lette sulla stampa, perché nelle sedi opportune non sono mai state date indicazioni sufficienti. “Informazioni che vanno fornite -commenta il Senatore- anche per i risvolti etici inerenti”. De Falco e Liguori concordano: “Auspichiamo entrambi che si possano trovare soluzioni alternative, adeguate alle circostanze e alla tipologia dei pazienti”.