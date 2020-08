Grotte di Villanova: al via da domani domenica 16 agosto gli eventi

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Inizia domenica 16 agosto il ciclo degli eventi 2020 delle Grotte di Villanova, che dalla riapertura - avvenuta solo pochi giorni fa, dopo il lungo stop imposto dall'emergenza sanitaria - hanno registrato un boom di presenze, con ben 500 accessi: sul grande successo dell'avvio di stagione hanno influito anche le temperature torride della settimana scorsa, che hanno convogliato moltissime persone nel percorso turistico sotterraneo, garanzia di frescura oltre che, ovviamente, di meraviglia per gli occhi. L'afflusso è stato monitorato con estrema attenzione, per garantire il mantenimento delle distanze interpersonali e la piena osservanza delle disposizioni anti-Covid: i turisti si sono rivelati molto collaborativi e disciplinati, desiderosi di godersi l'itinerario nel sottosuolo in assoluta tranquillità e sicurezza.

Per tutto il mese di agosto le Grotte, così come l'ufficio Iat, saranno aperte ogni giorno dalle 10 alle 18; le visite sono su prenotazione, a orari fissi: gli interessati devono chiamare la reception al numero +39 320 455 4597.

GLI EVENTI. Previste alcune interessanti iniziative: per le ore 18.30 di domenica 16 agosto è in programma "Deep Sound", una speleo-meditazione alla Sala del Laghetto a cura dell'esperto Stefano Dalan. Ritrovo alla reception alle 18. I posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione (eventi@grottedivillanova.it, stefano@altronde.it e 328 2476284, preferibilmente whatsapp).

Domenica 30 agosto, invece, si terrà la XXI^ edizione del GeoDay, in collaborazione con l'Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia: coordinerà la circostanza il professor Corrado Venturini, dell'Università di Bologna. Tema della giornata le antichissime rocce eoceniche delle Prealpi Giulie. Nell'occasione si potranno visitare due siti di forte interesse geologico, l'ex cava di Vernasso e la Grotta Nuova di Villanova, dove si potranno vedere e toccare con mano queste particolari formazioni. Sono previste due escursioni, la prima alle 10, all'ex cava, e la seconda in Grotta Nuova, dalle 14.30, su tre turni.

Il programma completo è consultabile su www.grottedivillanova.it e www.corradoventurini.it; info e prenotazioni a 347.8830490 (whatsapp), eventi@grottedivillanova.it, corrado.venturini@unibo.it. Info generali sul sito www.grottedivillanova.it, per comitive e centri estivi +39 389 4488965.