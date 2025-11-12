Gruppo Hera: il CdA approva i risultati del terzo trimestre 2025

I risultati dei primi nove mesi 2025 del Gruppo Hera, approvati oggi dal Consiglio di Amministrazione, che consolida il trend positivo degli ultimi trimestri con un incremento molto sostenuto di ricavi e investimenti e una crescita su base annua dell’utile netto del 4%, in linea con gli obiettivi del Piano industriale al 2028, anche grazie alle operazioni di allargamento del perimetro industriale.

Tra le principali evidenze dei primi nove mesi 2025 si segnalano:

Ricavi a 9.365,6 milioni di euro (+10,6%)

Margine operativo lordo (MOL) stabile a 1.037,2 milioni di euro

Utile netto del periodo a 324,6 milioni di euro (+4%)

Investimenti operativi lordi per 666,8 milioni di euro (+18,8%)

Ritorno sul capitale investito (ROI) al 9,9%

Nei primi nove mesi del 2025 AcegasApsAmga conferma il proprio ruolo di motore di sviluppo sostenibile nel Nordest, con investimenti per 109 milioni di euro, cui si aggiungono fondi pubblici e PNRR per un totale di 121 milioni, in crescita del 21% sullo stesso periodo 2024. I ricavi si attestano sui 544 milioni di euro, con un margine operativo lordo di 117 milioni e un utile netto di 41,8 milioni.

Proseguono i progetti finanziati PNRR con particolare attenzione all’Hydrogen Hub Trieste, di cui è stata posata la prima pietra proprio il 18 settembre, il progetto Smart Grid per il potenziamento della rete elettrica triestina, gli interventi di riduzione delle perdite idriche a Trieste e Padova e il nuovo impianto di pretrattamento rifiuti a Padova.

Da rilevare l’importante riconoscimento da parte di ARERA relativamente alla Qualità Tecnica del Servizio Idrico e il primo posto in Italia per il miglioramento di performance nella Depurazione Trieste, a conferma dell’eccellenza gestionale degli impianti e delle reti idriche.