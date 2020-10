Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Guerre del tubo: cosi’ si potrebbero definire le guerre che stanno devastando ormai non solo il Medio Oriente, ma che vanno dal Nord Africa fino al Caucaso, per il momento senza spingersi sulla sponda orientale del Golfo; l’Iran puo’ aspettare. Naturalmente solo se si considerano le guerre combattute con le armi, lasciando da parte conflitti di altra natura ma che mietono ugualmente vittime attraverso altre vie. Embarghi e restrizioni commerciali ed economiche non provocano certo meno danni rispetto alle bombe, mettendo le persone (non tutte, ci sono naturalmente anche quelli che si arricchiscono in queste situazioni) sul lastrico e diffondendo la poverta’ soprattutto negli starti sociali meno abbienti. Per dire, affari loschi e mafie varie, in questi contesti ci sguazzano alla grande e fanno affari d’oro alla faccia dei poveracci.

Ma, lasciando da parte queste considerazioni, i nuovi scenari di guerra e di tensioni ci fanno capire bene la storia recente; quella in cui dall’ormai lontano 1991, anno della prima guerra del Golfo, gli eventi hanno messo a ferro e fuoco tutta l’area del Vicino Oriente per poi espandersi in Libia e recentemente anche nel Caucaso. Basta dare una rapida occhiata alla cartina geografica per capire la genesi di tutti questi conflitti. Buona parte della produzione di petrolio e gas ha origine da quelle parti; non solo, ma anche una bella fetta dei commerciali (tanto quanto il gas e petrolio) mondiali transita attraverso il Mar Rosso ed il Canale di Suez impiegando mezzi enormi e necessitando di tempi notevoli. Pensiamo solo se ci fosse un gasdotto o un oleodotto che dai paesi produttori (quelli del Golfo) arrivasse fino al Mediterraneo. Oppure mettiamo una ferrovia che attraversa lo stesso percorso. Viene facile immaginare l’abbattimento dei costi sui trasporti e di conseguenza sui prodotti che ne risulterebbe.

Ora, i progetti di realizzazione di queste infrastrutture, non esistono solo nel mio immaginario, ma sono piani strutturati da tempo e per il momento rimasti sul cassette solo perche’ non andavano a genio a tutti; qualcuno si era messo di traverso alla loro realizzazione. Se la guerra in Iraq e’ cominciata per il controllo delle risorse, quella in Siria si sta combattendo per il controllo del territorio e dello sbocco al mare che sarebbe naturale per un progetto di trasporto delle ”commodities”, alternativo al mar Rosso e al Canale di Suez.

Non c’e’ dubbio che in Siria tutto sia cominciato perche’ la gente ne avevano le scatole piene dl loro dittatore, ma e’ altrettanto evidente che se lo stesso dittatore si fosse alleato con l’occidente invece che con russi e iraniani, nessuno si sarebbe sognato di cercare di spodestarlo armando bande di esaltati fanatici islamisti e assassini che l’occidente continua a definire “ribelli” e rivoluzionari.

Basta anche seguire con un attimo di attenzione le notizie che ci vengono rifilate dai media “indipendenti” (che pero’ hanno sempre un padrone a cui rendere conto). Tutti parlano diffusamente delle manifestazioni (e ci mancherebbe altro) che avvengono in Bielorussia piuttosto che ad Hong Kong, ma nessuno ci racconta cosa succede nel piu’ vicino Egitto, dove i manifestanti vengono regolarmente presi a legnate e sbattuti in galera a migliaia. Ma l’Egitto e’ uno dei principali partner commerciali dell’Italia e l’ENI si e’ aggiudicato una bella fetta dello sfruttamento degli enormi giacimenti di gas offshore egiziani e noi all’Egitto vendiamo armi (recentemente e nel silenzio generale, l’Italia ha venduto all’Egitto due fregate) senza tanto preoccuparci del loro utilizzo. Nel frattempo l’Egitto deve ancora spiegare cosa ci sia stato dietro l’omicidio di Giulio Reggiani mentre le sue (dell’Egitto) autorita’ ci hanno allegramente preso per il naso da anni ed impunemente.

Ce ne freghiamo allegramente anche di quanto avviene negli Emirati Arabi o nel regno di Mohammed Bin Salam, famoso democratico che manda senza nemmeno pensarci un momento i sui sicari a fare a pezzi un suo personale nemico, che reprime ferocemente ogni piccola pretesa di democrazia non solo a casa sua, in Arabia Saudita, ma anche nei piccoli emirati come il Baharein (guarda caso l’altro paese oltre gli Emirati, a firmare I trattati commerciali con Israele) dove la sua polizia ha fatto a pezzi i dimostranti che anche lì come altrove, chiedevano solo il minimo rispetto dei propri diritti. Quanto poi Arabia ed Emirati combinino in Yemen nemmeno vale la pena di citarlo, tanto pare a nessuno interessi minimamente.

L’Europa abbaia un po’ contro regimi, parte integrante dell’Unione stessa, che certo non sono totalitari, ma profondamente antidemocratici, senza pero’ prendere misure adeguate nei loro confronti ed anzi, cedendo continuamente ai loro ricatti. Nel Mediterraneo e al di la’ della Libia, si stanno scontrando interessi divergenti tra (soprattutto, ma certo non solo) un paese membro dell’Unione Europea e uno membro della Nato, ma nessuno pare essere eccessivamente preoccupato.

Subiamo la prepotenza che deriva dalla sudditanza nei loro confronti sia in termini militari che economici (gli Usa non solo hanno di gran lunga l’esercito piu’ potente del pianeta, ma anche la capacita’ di ricattare l’economia e la finanza mondiale) degli Stati Uniti che decidono anche per noi quali siano gli interessi europei (anche qui i gasdotti svolgono un ruolo importante, basti vedere i ricatti imposti alla Germania per bloccare il North Stream). La politica estera europea semplicemente non esiste; al massimo viviamo del protagonismo della Francia e della Germania che coltivano pero’ soltanto i loro interessi.

Quanto poi a ricatti la Turchia non recita di certo un ruolo secondario, ma nessuno si sogna di far la voce grossa con Erdogan che detiene le chiavi dei cancelli che permetterebbero ai profughi in arrivo da oriente di cercarsi un futuro ed un attimo di pace dalle nostre parti. Turchia che in Libia sta costruendo le sue basi (cacciando poi di fatto anche gli italiani), che porta in giro per il mondo quegli stessi mercenari che hanno combattuto (e combattono tutt’ora) in Siria sia contro I governativi che contro i kurdi. I famosi “ribelli” che di recente ha portato a combattere anche al fianco dell’ Azerbaijan (paese turcofono) nel Nagorno Karabakh. Gurda caso, un paese (sullo stato delle democrazia dell’Azerbaijan basti dire che padre e figlio Alyev “governano” il paese dal 1993) che deve le sue fortune economiche al fatto che piu’ che essere un produttore rappresenta un passaggio praticamente obbligato per il transito di petrolio e gas (soprattutto) che arriva dai paesi del mar Caspio.

Una Guerra che se non si ferma in tempo rischia di far saltare il tappo all’alleanza ormai del tutto formale, tra Russia e Turchia che in Siria aveva trovato un suo minimo equilibrio, ma che ormai e’ vicino alla frattura totale. Non e’ un caso che dopo mesi di assenza dell’aviazione russa nei cieli della sacca di Idlib (nord ovest siriano), recentemente gli aerei di Mosca hanno ripreso a sganciare i loro ordigni sui famosi “ribelli” di Al Qaeda appoggiati da Ankara che controllano quell’area.

Nella stessa Libia, Turchia (appoggiata e finanziata soprattutto dal Qatar) e Russia (che condivide interessi con Egitto, Francia, Emirati e che oltre all’aviazione ha spedito i mercenari di Wagner) appoggiano le due diverse fazioni e si guardano in cagnesco imponendo di fatto una linea rossa che non deve essere superata ma che da un momento all’altro potrebbe saltare se solo si rompono alcuni delicati equilibri.

Nel frattempo Israele, vero e proprio pericolo errante nell’area, fa il bello e cattivo tempo imponendo a suon di bombe ed omicidi mirati (basti pensare a quanti scienziati nucleari iraniani sono stati “eliminati” da mani ignote) i suoi interessi e la sua visione del mondo, tracciando a piacimento confini in terra e in mare e sopportando a malapena che in Palestina, come e’ ovvio, esistano i Palestinesi, veri e propri negletti, dimenticati e abbandonati da tutti, di cui sono piene le sue carceri,. Ignorati anche da coloro che fino a ieri (forse l’altro ieri) ci raccontavano di essere gli strenui difensori dei loro diritti e che li hanno svenduti per un tozzo di pane.

Tutto cio’ al confine della nostra Europa che si vanta ancora di non avere piu’ avuto guerre dalla fine della seconda mondiale, dimenticando probabilmente la carneficina avvenuta meno di trent’anni fa nell’ex Jugoslavia. O forse quella non e’ considerata Europa, chissa’. E non facendo caso al fatto che il Medio Oriente si chiama anche Vicino Oriente.

