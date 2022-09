Guida galattica alla Costituzione – la Costituzione a fumetti  della Società operaia di Pordenone presentata alle scuole 

Si tratta di un volume a fumetti, prodotto dalla Somsi e realizzato in collaborazione con il PAFF! di Pordenone, scritto e illustrato da Alessandro Lise e Alberto Talami, con un’appendice curata da Sara Loffredi sui 12 principi fondamentali della Carta. L’incontro è in agenda venerdì 16 settembre alle 10 nell’auditorium del PAFF! a Parco Galvani, con la partecipazione degli autori, in conversazione con Sara Pavan, referente del coordinamento editoriale del libro, e un’introduzione di Mario Tomadini, presidente Somsi. Un nuovo progetto di divulgazione per ragazzi nato dal format “Di sana e robusta Costituzione” che la Somsi da anni persegue, lavorando sul territorio con studenti e insegnanti, tra conferenze, laboratori e spettacoli. Se la comunicazione nel mondo contemporaneo, si legge in una nota di presentazione, passa soprattutto attraverso le immagini, è questa la strada che offre inedite opportunità da cogliere, per divulgare contenuti e valori anche presso i più giovani: sfida accettata dalla Storica Società Operaia di Pordenone, che ha recentemente prodotto un volume davvero curioso, sia per il tema che tratta, sia per la scelta di affidarlo ad una storia a fumetti. Si tratta della “Guida Galattica alla Costituzione” ovvero “La Costituzione italiana a fumetti”, destinata gli alunni degli ultimi anni della Scuola Primaria e della Secondaria di Primo Grado, che sarà presentata alle scuole da Pordenonelegge venerdì 16 settembre alle 10 nell’Auditorium del PAFF! (Palazzo Arti Fumetto Friuli, in Parco Galvani), ente che ha collaborato alla sua realizzazione. L’incontro sarà condotto da Sara Pavan, referente della didattica per il PAFF e curatrice del progetto editoriale, e vedrà la partecipazione dei due autori Alessandro Lise e Alberto Talami, apprezzate firme del fumetto dal 2001 e premiati nel 2019 al Comicon per miglior sceneggiatura, che per questo progetto — che integra arti visive, scrittura e contenuti storico-giuridici — hanno tradotto in un universo spaziale e immaginario la scrittura della Carta Costituente. Tamigi, Dora, Remo, Carlotta, e un nostalgico re Vinny sono i personaggi di un’originale “conferenza interplanetaria”, dove si dibatte dei valori fondanti contenuti nei primi dodici articoli, i “principi fondamentali della Carta”, parlando ai ragazzi, con il linguaggio diretto dei comics, di temi come Monarchia, Repubblica, libertà, dignità sociale. Nell’appendice curata da Sara Loffredi, giurista e autrice da sempre impegnata nella divulgazione di tematiche civili ai più giovani, le note esplicative servono da guida per un una più approfondita lettura insieme ai docenti. «Si tratta di un'importante novità nel solco del format “Di sana e robusta Costituzione”, un percorso didattico da tempo perseguito dalla Somsi di Pordenone in stretta collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, e particolarmente caro alla nostra compianta presidente Rosa Saccotelli Pavan» afferma l’attuale Presidente del sodalizio pordenonese Mario Tomadini. Laboratori, conferenze e spettacoli che coinvolgono direttamente studenti e insegnanti sono infatti da anni promossi sul territorio regionale dalla Società Operaia di Pordenone per la divulgazione della Costituzione e dei suoi valori civili presso i più giovani cittadini della Repubblica.

“La Guida Galattica alla Costituzione”, edita dalla Somsi, è un progetto sostenuto da Regione FVG, Comune di Pordenone, Fondazione Friuli, Costam, Itas Assicurazioni, Coop Alleanza 3.0, Marcolin Covering. Informazioni sull’evento nel calendario di www.pordenonelegge.it