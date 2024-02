Guida triennale per il diritto allo studio, il commento di Furio Honsell

“Oggi in VI Commissione, istruzione, sono state discusse le linee guida triennale per il diritto allo studio della Giunta Fedriga. Come Open Sinistra FVG abbiamo espresso voto contrario. Riteniamo che non ci sia grande merito, viste le disponibilità economiche straordinarie di cui dispone la Giunta Fedriga, ad aver investito 7 milioni in tali misure. Riteniamo, invece, un demerito attribuire il sostegno per chi frequenta scuole private fino a quasi 1500€ a studente. Riteniamo un demerito distribuire contributi senza legarli in modo inversamente proporzionale all’ISEE. Abbiamo chiesto che in futuro ci sia maggiore equità, che si corredino le azioni con la valutazione degli indicatori sugli abbandoni e sulla dispersione scolastica. Soprattutto riteniamo che le misure per affrontare varie problematiche non vadano distribuite solamente alle famiglie, ma piuttosto alle scuole stesse affinché possano operare in modo più integrato. Infine riteniamo che la Giunta Fedriga, attraverso l’Assessore Rosolen, debba convocare le associazioni studentesche per sentire le loro opinioni e i loro bisogni”.

Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.