Hamas: Serracchiani, sosteniamo lavoro giustizia e polizia

“Gratitudine agli organi inquirenti, alle forze dell’ordine e ai servizi di sicurezza per il tempestivo e preciso lavoro di prevenzione antiterrorismo svolto sul territorio italiano. Il Partito democratico ha condannato Hamas, è sempre stato dalla parte della legalità e non prende lezioni da chi oggi pretende di essere paladino di tolleranza e civiltà. Da destra è partita una strumentalizzazione sconsiderata che rischia di mettere in un solo fascio persone pacifiche ed estranee, zone grige e veri fiancheggiatori. Sosteniamo il lavoro della giustizia e della polizia, consapevoli dei pericoli del fondamentalismo internazionale e interno”. Lo afferma la deputata e responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani, in merito alle polemiche sorte dopo l’operazione che ha portato all’arresto 9 persone con legami ad Hamas, tra cui il presidente dell’associazione Palestinesi in Italia Mohammad Hannoun, che avrebbero finanziato l’organizzazione terroristica tramite associazioni pro Gaza.