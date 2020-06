Hattiva Lab riparte grazie alla generosità dei friulani: raccolti 6400 euro

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

La onlus Hattiva Lab riparte grazie alla generosità dei friulani.Tre settimane fa la cooperativa sociale aveva chiesto una mano, tramite i social e la stampa, per acquistare pannelli in plexiglas, visiere protettive, termometri digitali, guanti e tantissime mascherine, materiali e macchinari per la sanificazione quotidiana necessari per poter riaprire i servizi del centro diurno, dedicato ai ragazzi con disabilità. “Abbiamo chiesto il sostegno dei friulani per poter ricominciare prima possibile e l‘affetto che ci è stato dimostrato è immenso: abbiamo raccolto ben 6.400 euro, cifra che ci ha permesso di acquistare i materiali di cui avevamo bisogno”, raccontala presidente della cooperativa sociale, Paola Benini.Un aiuto risolutivo, tant’è che lascorsa settimana sono già ricominciate le prime attività, in presenza, con gli utenti con disabilità.

Le donazioni hanno accelerato la messa in sicurezza della sedenel rispetto delle disposizioni sanitarie e il riavvio graduale dei servizi per persone con disabilità, dopo un lungo stop anche delle attività educative rivolte a bambini con bisogni educativi speciali e disturbi dell’apprendimento. In questi mesi le modalità operative sono state stravolte, anche se, già dall'inizio di marzo, grazie al grande impegno di tutto lo staff della onlus, erano stati attivati doposcuola on line a supporto delle persone con disabilità attraverso piattaforme per la didattica a distanza, video chat su skype o whatsapp. Ma oggi si può tornare finalmente in sede e vivere la rassicurante quotidianità che tanto è mancata agli utenti di Hattiva Lab.“Ringraziamo immensamente chi ha donato – chiude Benini - e chi ha perorato la nostra causa con amici e conoscenti, abbracciando i nostri valori e facendoli propri”.