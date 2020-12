Herzog, Altan, Makkox, Michele Serra… ospiti in arrivo su #iorestoinsala!

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Arriva sugli schermi virtuali del circuito #iorestoinSALA in anteprima assoluta FAMILY ROMANCE, LLC l’ultimo film diretto da Werner Herzog! Inoltre, in collaborazione con IWonder Pictures, Mr. Herzog sarà l’ospite d’eccezione di una chiacchierata sul film e, in generale, sul fare cinema sabato 26 dicembre alle ore 20.30 (l’incontro sarà disponibile sulle pagine Facebook di tutte le oltre 60 sale che aderiscono al circuito #iorestoinSALA).

FAMILY ROMANCE, LLC è un film sperimentale, girato interamente in Giappone. Presentato fuori concorso all’ultimo Festival di Cannes è la storia di un’agenzia giapponese che fornisce professionisti in grado di sostituire e “affittare” - su richiesta - un famigliare per occasioni pubbliche e private. Tratto da un’inchiesta di cronaca, Family Romance, LLC è un altro magnifico tassello nella carriera di uno dei più grandi cineasti di sempre.

L’elenco degli ospiti speciali di #iorestoinSALA si arricchisce di altri nomi illustri lunedì 28 dicembre alle ore 20.30 grazie alla partecipazione di Francesco Tullio Altan - una delle sue rarissime apparizioni pubbliche -, di uno dei disegnatori più amati oggi, Makkox (imprescindibile il suo contributo alla trasmissione Propaganda Live di Zoro) accompagnati da Michele Serra cioè una delle grandi firme del giornalismo italiano e Stefano Consiglio regista del bel documentario MI CHIAMO ALTAN E FACCIO VIGNETTE.

L’incontro sarà coordinato dal direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli e vuole essere una speciale e divertita riflessione sulla satira contemporanea.

Mi chiamo Altan e faccio vignette racconta la vicenda del vignettista e quella del paese che da oltre quarant’anni rappresenta attraverso le sue vignette. Un percorso lungo la sua vita e la sua carriera, con il contributo di amici e colleghi – Paolo Rumiz, Michele Serra, Vauro, Sergio Staino, Zerocalcare – ma soprattutto attraverso i suoi personaggi, fra tutti la Pimpa e Cipputi, che nel documentario prendono vita attraverso attori in carne e ossa.

Entrambe le dirette saranno come di consueto visibili sulle pagine Facebook di ognuno dei cinema aderenti a www.iorestoinsala.it.

