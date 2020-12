Homecoming #20 – Storie di successo UniTS.  Evento online giovedì 10 dicembre 2020

Si svolgerà domani, giovedì 10 dicembre 2020, alle ore 18.00 in diretta online, Homecoming #20, Storie di successo UniTS e aperitivo virtuale con gli Alumni.

Per partecipare all’evento basta iscriversi al sito https://bit.ly/ Homecoming_2020

Homecoming è il termine inglese per definire l’incontro degli ex studenti di una scuola o università, anzi degli Alumni, altro termine di importazione anglosassone, ma di chiara origine latina.

Homecoming #20 è dunque l’evento promosso dall’Università degli Studi di Trieste che consente a studenti, laureati e PhD di entrare in contatto con gli Alumni UniTS. Una community - cresciuta negli anni e promossa dall’Innovation Office del nostro Ateneo - che costituisce un insieme di testimonianze che aiutano a capire cosa ha significato studiare e vivere l'esperienza UniTS e quanto ciò abbia contribuito nel raggiungimento degli obiettivi professionali.

Quest’anno gli studenti, ma anche le loro famiglie e i loro amici, potranno vivere in diretta l’esperienza di cinque Alumni provenienti da diversi percorsi universitari.

L’importanza che l’Ateneo attribuisce a Homecoming sarà testimoniata dalla presenza del Rettore, il prof. Roberto Di Lenarda, che parteciperà all’iniziativa.

La prima esperienza sarà portata da Paola Catapano, laureata in Traduzione e Interpretazione e oggi responsabile della produzione audiovisivi e Science Communicator al CERN di Ginevra. In videocollegamento da Gaza sarà presente Alberto Natta, testimonial della laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche e oggi funzionario delle Nazioni Unite, specializzato nella promozione della pace e dello sviluppo sostenibile. L’esperienza di chi ha scelto di rimanere a Trieste sarà invece portata dalla Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Trieste, Elisabetta Delben, laureata in Ingegneria Edile mentre Andrej Godina, laureato in Statistica e Informatica per l’azienda e PhD in Scienza, Tecnologia ed Economia nell’industria del caffè, racconterà la sua esperienza di Caffesperto, assaggiatore professionista, consulente e trainer autorizzato dalla Specialty Coffee Association per i moduli formativi del Coffee Skills Program. E per concludere, con un tema di grande attualità, l’intervento di Lorenzo Pellis, laureato in Matematica e ricercatore nel gruppo di ricerca COVID-19 dell’Università di Manchester.

Al termine della conversazione condotta dalla giornalista Micol Brusaferro, collaboratrice de Il Piccolo e testimonial lei stessa in quanto laureata in Scienze della Comunicazione, seguirà un AperiChat, un aperitivo virtuale in cui i partecipanti potranno soddisfare le loro curiosità, rivolgere domande e, perché no, conoscere qualche aneddoto dai backstage.

Il delegato del Rettore all’Orientamento in entrata e in uscita – job placement, il prof. Lucio Torelli, afferma che “nonostante la pandemia l’Università di Trieste ha voluto mantenere questa importante iniziativa e ha trovato il modo di dare continuità all'evento dello scorso anno. L'intento è proseguire nella costruzione della rete di Alumni del nostro Ateneo per rafforzare il senso di appartenenza a UniTS, valorizzando la formazione avuta all’Università di Trieste. Grazie a Homecoming, attraverso dei videocollegamenti da varie parti del pianeta, potremo conoscere 5 nostri Alumni che racconteranno a studenti, laureati e PhD come sia possibile realizzare i propri obiettivi professionali e accademici grazie allo studio e alla passione".

Programma: https://www.units. it/sites/default/files/media/ documenti/notizie/program_ homecoming_2020.pdf