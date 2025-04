Honsel (Open): Fedriga premia sempre chi ha già, penalizzati lavoratori e fasce deboli

“I dati dell’Istituto Tagliacarne manifestano la crisi della nostra regione che vede il cosiddetto reddito disponibile delle famiglie crescere meno dell’inflazione. La crescita del reddito disponibile pro capite è la più bassa in percentuale d’Italia. È un dato che evidenzia il continuo impoverimento delle famiglie nella nostra regione — una realtà che denunciamo da anni a Fedriga, in occasione di ogni legge finanziaria e di assestamento, che puntualmente favorisce sempre chi ha già e penalizza chi fa o possiede meno. Questi dati dimostrano che le disparità crescono in Friuli Venezia Giulia ed aumentano le situazioni di famiglie sulla soglia della povertà.”

“Basta dunque contributi per le fasce abbienti: ricordo che sono stati dati anche contributi a proprietari di barche proporzionali alla lunghezza della barca! I cittadini devono saperlo. Intanto, le lunghe liste d’attesa nel sistema sanitario costringono molti a utilizzare i propri risparmi per ottenere cure tempestive.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.

Studio Istituto Tagliacarne redditodisponibile_2