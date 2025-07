Honsell: con ritardo si dà risposta in parte alle interrogazioni sulla sanità

“Oggi, in terza commissione sanità, abbiamo ricevuto risposta a tre interrogazioni dall’Assessore Riccardi che avevamo posto più di un anno fa. Nella prima chiedevamo chiarimenti sulle esternalizzazioni dei pronto soccorsi a Udine, San Daniele, Palmanova e parzialmente a Latisana. L’Assessore ha confermato, dichiarando che o si esternalizzava oppure si doveva interrompere un pubblico servizio. Rimane però, senza risposta, la domanda come mai sia possibile, trovare personale che è disposta a fare tale lavoro per aziende private, mentre non fa domanda ai concorsi pubblici, o si dimette? La ragione, non può essere solamente economica, ma riguarda il clima che ormai si è ingenerato nelle aziende e il fatto che i bandi per reclutare non sono a tempo indeterminato. La situazione descritta dall’Assessore è però gravissima. Se si interrompono i pronto soccorsi, cosa rimane della salute pubblica? Nella seconda interrogazione, che risale a più di un anno fa, riguarda quali incentivi si pensano di introdurre per contrastare le dimissioni volontarie in radiologia e il ricorso ad esternalizzazioni. L’Assessore ha dichiarato che intende investire 40 milioni a questo fine. La domanda che però rimane senza risposta è perché si è aspettato

tanto tempo per agire, quando l’opposizione anche su sollecitazione del Comitato di Salute Pubblica aveva fatto proposte analoghe più di un anno e mezzo fa? Nella terza interrogazione avevamo chiesto della campagna di prevenzione contro l’epatite C e del perché tante associazioni fossero state coinvolte solamente quando i kit stavano scadendo. Dalla risposta emerge che solamente il 30% delle persone aveva risposto in un primo tempo anche perché la privacy non era stata garantita in modo assoluto. Quindi

circa il 40% dei kit ordinati è scaduto prima di poter venire utilizzato per un costo di alcune decine di migliaia di euro. Abbiamo invitato l’Assessore ad imparare da questi errori, mantenendo certamente gli

screening, ma programmando in anticipo di coinvolgere tutte le associazioni interessate prima che scadano i kit. Così si spenderà in modo più efficace. Così si è espresso Furio Honsell Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG