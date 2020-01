Honsell: Giunta Fedriga ossessionata dal tema dell’immigrazione

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Oggi in VI commissione è stato discusso il contributo di un milione e mezzo della Regione FVG per realizzare il nuovo ufficio immigrazione della Questura di Trieste in un quartiere più periferico rispetto alla sua collocazione attuale. Furio Honsell di Open-Sinistra FVG ha espresso parere contrario: "Ci sono richieste ben più pressanti da tempo non considerate rivolte all'Amministrazione Regionale come quella relativa alla riattivazione delle REMS in area triestina, residenze sorvegliate che dovrebbero garantire dignità ai detenuti dopo la chiusura degli "psichiatrici giudiziari". Ma la Regione non risponde. Sul tema dell'immigrazione è invece ossessionata e ogni giorno lancia una nuova iniziativa. A quando maggiore equilibrio e più attenzione alle vera urgenza?"