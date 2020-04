Honsell: Grave la decisione di trasferire quasi una trentina di ospiti della casa di riposo “La Primula” di Trieste all’Ospizio Marino di Grado

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"Ritengo che la decisione da parte della Regione e dell'Assessore, oppure l'assenza di un loro ruolo e di un'assunzione di regia, in una questione così critica, come quella di trasferire dei pazienti positivi, o potenzialmente tali, all'interno della struttura dell'Ospizio Marino di Grado sia un fatto molto grave. Ciò che

colpisce è l'improvvisazione con la quale vengono gestite queste situazioni, nelle quali non si tiene conto degli ospiti già presenti in Ospizio e nuovamente si dimostra di non avere un piano d'azione chiaro per la gestione delle case di riposo" questo il commento di Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra FVG sulla

decisione di trasferire quasi una trentina di ospiti della casa di riposo "La Primula" di Trieste, nella quale si sono registrati molti pazienti positivi, nella struttura gradese. "È indubbio che questi pazienti vadano seguiti nel modo migliore e di certo non ci si oppone per mancanza di solidarietà nei loro confronti, anzi ritengo che fronteggiare e contenere questo tipo di emergenza serva maggiore scrupolo e attenzione, come ad esempio l'istituzione di aree veramente protette dedicate a trattare solamente pazienti potenzialmente positivi al virus. Si è visto già nelle altre regioni a cosa può portare una situazione di promiscuità fra pazienti positivi e

pazienti sani: un aumento dei contagi." "La reazione preoccupata dei gradesi è condivisibile: parliamo di una

città che finora ha rispettato le direttive ed ha registrato solamente 4 casi positivi, la paura che con questa decisione i contagi possano aumentare compromettendo la salute dei cittadini ma anche la stagione estiva su cui si basa gran parte dell'economia dei suoi cittadini è comprensibile. A mio avviso l'Assessore Riccardi in questa circostanza non ha valutato tutti i fattori e ritengo debba tornare sui suoi passi. Aggiungo infine che non avvertire preventivamente il Sindaco che ha appreso la notizia dalla stampa non è certo un modo di agire

corretto."