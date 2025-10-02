Honsell: inaccettabile accusare i comitati, la Regione punti su soluzioni moderne contro i danni climatici

“Oggi ho depositato un’interpellanza a seguito delle dichiarazioni rese del Presidente Fedriga durante una registrazione su TV12 nei primi

giorni di settembre, in cui ha accusato i comitati civici di ostacolare opere necessarie per la sicurezza del territorio. Trovo scorretto confondere fenomeni diversi: gli allagamenti urbani da precipitazioni intense richiedono pratiche di deimpermeabilizzazione dei suoli, mentre alluvioni ed esondazioni vanno affrontate con soluzioni basate sulla natura, strumenti moderni e raccomandati anche dall’Europa. Puntare solo su opere pesanti e invasive significa ignorare queste evidenze. I comitati civici non sono un ostacolo, ma una componente fondamentale

della partecipazione democratica. Accusarli di intralcio è ingiusto e delegittimante.

Con la mia interpellanza ho chiesto alla Giunta non solo di chiarire lo stato di attuazione del piano regionale contro i danni da maltempo e

cambiamenti climatici e quali infrastrutture siano effettivamente previste, ma anche di spiegare apertamente a quali comitati civici il

Presidente Fedriga si riferisse. È doveroso distinguere tra critiche costruttive e presunti ostacoli: i cittadini che si organizzano per difendere il territorio non possono essere trasformati in capri espiatori, bensì vanno riconosciuti come interlocutori preziosi in un percorso di vera democrazia partecipativa.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.