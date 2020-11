Honsell: “La notizia che è giunta da Roveredo in Piano di un altro omicidio domestico è agghiacciante£

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"La notizia che è giunta da Roveredo in Piano di un altro omicidio domestico è agghiacciante. Il fatto che questa violenza avvenga proprio il giorno successivo alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne nella quale a tutti i livelli ci sono stati forti impegni a contrastarla, fa sentire impotenti. Ma così non deve essere." queste le dichiarazioni del Consigliere regionale Furio Honsell sul grave fatto di cronaca che vede coinvolta una donna, uccisa dal compagno questa notte.

"La gravità della situazione è ulteriormente preoccupante in questo periodo nel quale il confinamento obbligatorio dovuto alle misure antivirus porta a meno denunce ma ad un numero maggiore di segnalazioni ai numeri telefonici antiviolenza.

Sento quindi di fare un appello ai media e a coloro che si occupano di comunicazione per uno sforzo straordinario volto non solamente a condannare questi episodi tremendi, ma a sottolineare periodicamente tutte le misure preventive di contrasto alla violenza e di early warning. Inoltre va posta un'attenzione speciale a messaggi, spesso impliciti, che un certo tipo di comunicazione trasmette e che vede la donna come un oggetto da possedere nel rapporto di coppia, invece che un altro essere umano."