 Honsell (Open): dopo l’appello degli psicologi, la Regione deve rispondere con azioni, non con silenzi

“La tragedia che in questi giorni ha colpito la comunità di Gemona – impone una riflessione seria e urgente sul progressivo indebolimento dei

servizi territoriali di prevenzione. È inaccettabile – dichiara Honsell – che, nonostante il grido d’allarme lanciato da anni da operatori e

cittadini, si continui a ridimensionare i consultori familiari, riducendone orari, spazi e personale, fino a comprometterne la capacità di ascolto e di intervento sulle fragilità sociali”. “L’appello lanciato oggi dagli psicologi sui principali quotidiani locali, che richiamano l’urgenza di ricostruire quei luoghi di cura che intercettano il disagio prima che esploda, non può cadere nel vuoto: non possiamo sempre limitarci ad esprimere dolore e sconcerto di fronte a episodi così drammatici. Le istituzioni hanno il dovere di garantire strumenti di prevenzione adeguati e capillari.” “Anche nell’ultima legge di stabilità, nel dicembre del 2024 – sottolinea Honsell – avevamo proposto emendamenti per rafforzare la rete dei consultori, ma la Giunta regionale e il suo Assessore alla Sanità li hanno respinti, dimostrando di non voler affrontare in modo serio e strutturale il crescente disagio sociale e psicologico che attraversa i nostri territori.” “È un atteggiamento di gravissima irresponsabilità politica: la Regione non può più girarsi dall’altra parte.” Così conclude Furio Honsell, rappresentante di Open Sinistra FVG in Consiglio regionale.