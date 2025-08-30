Honsell (Open Fvg ): Gli interessi non devono essere prioritari quando vi è in gioco la verità su Giulio Regeni
“La prima mozione approvata dal Consiglio Regionale nella legislatura 2018 , proposta da Open Sinistra Fvg, fu votata all’unanimità per
esprimere la forte condanna in merito a come il governo egiziano non collaborasse con la procura di Roma per fare luce sulle torture e
l’assassinio di Giulio Regeni. A distanza di pochi anni, tutto sembra invece dimenticato da parte di alcuni, malgrado il governo egiziano
non abbia collaborato nel processo: -Siamo indignati-. Riteniamo che non si debba mai cedere ad altri interessi quando è in gioco la
giustizia e la verità. Ma davvero, nessuno si è ricordato, del dovere di testimoniare alla memoria di Giulio Regeni?” . Così sì è espresso Furio
Honsell consigliere regionale di Open Sinistra FVG.