Honsell (Open): Garantire diagnosi corrette e tempestive per i lavoratori esposti

“Ieri ho depositato in Consiglio regionale un’interrogazione su un tema di estrema importanza sanitaria e sociale: la tutela della salute dei lavoratori esposti ad amianto e la corretta refertazione radiologica.

Molti lavoratori della nostra Regione in particolare nei settori della cantieristica, della metalmeccanica e dell’edilizia, sono stati esposti per anni ad agenti nocivi come l’amianto e rischiano gravi patologie asbesto-correlate, tra cui il mesotelioma pleurico. In questi casi la diagnosi precoce è fondamentale per garantire cure tempestive e adeguate. Eppure, nelle pratiche radiologiche oggi adottate, non sempre

la pleura viene valutata in modo sistematico, nemmeno nei confronti di soggetti con comprovata esposizione ad amianto. Inoltre – aggiunge – il nuovo nomenclatore tariffario approvato dalla Giunta regionale nel 2024 non menziona esplicitamente la pleura tra le parti anatomiche oggetto di obbligatoria refertazione alla voce TAC torace.” Così si è espresso in una nota stampa Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG, a margine del deposito dell’interrogazione. “Questa lacuna – sottolinea Honsell – riduce in modo significativo la capacità diagnostica degli esami, con gravi conseguenze sulla

prevenzione, sulla presa in carico sanitaria e sulla serenità dei pazienti e delle loro famiglie.”

“È grave – conclude il rappresentante di Open Sinistra FVG – che l’Assessore alla Sanità Riccardi non sia intervenuto finora per risolvere questo problema: chiedo quindi che si provveda al più presto ad aggiornare il nomenclatore, a fornire indicazioni operative chiare alle aziende sanitarie e a rafforzare la sorveglianza sanitaria, in stretta collaborazione con il Centro Regionale Unico Amianto.”