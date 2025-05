Honsell (Open): inaccettabili tempi di soccorso in area montana e collinare

“Nei giorni scorsi ho presentato un’interrogazione per sollevare l’ennesimo, grave problema legato all’assenza di un servizio di soccorso medico avanzato continuativo nelle aree montane e collinari in Friuli Venezia Giulia. Il caso avvenuto a Fusine in Valromana lo scorso 1° gennaio, dove una persona colpita da arresto cardiaco ha atteso quasi 40 minuti l’arrivo di un’ambulanza, è solo l’ultimo episodio di una situazione che si trascina da molto tempo. L’elisoccorso, chiamato in supporto, non ha potuto operare a causa delle condizioni meteo: un limite noto e inevitabile in contesti di montagna, che proprio per questo richiedono una rete di soccorso su strada, efficiente e costantemente operativa per le 24 ore.” Così si è espresso in una nota Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG, a seguito del deposito.

“È del tutto evidente – sottolinea Honsell – che non sia più tollerabile la mancanza di una copertura adeguata: l’automedica di Tolmezzo non è attiva sette giorni su sette, mentre quella di Maniago è stata soppressa. Queste scelte, oltre a violare gli standard previsti dal Decreto ministeriale 70/2015 e dalla normativa regionale, mettono a rischio concreto la vita delle persone che vivono, lavorano o si trovano in montagna o collina.”

“Chiedo quindi all’Assessore Riccardi un intervento urgente, attraverso una copertura continuativa, sulle 24 ore e per tutto l’anno, delle postazioni di automedica a Tolmezzo e Maniago. Non è più tempo di rinvii: il diritto alla salute deve essere garantito a tutti, anche nelle zone montane o collinari.”