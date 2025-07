Honsell (Open): le competenze scolastiche restino allo stato

“Esprimiamo forte preoccupazione per le dichiarazioni della presidente della Commissione Paritetica sulle competenze, attualmente statali, sul sistema scolastico che la Regione vorrebbe venissero trasferire alla

Regione. Come Open Sinistra FVG abbiamo sempre espresso parere contrario a queste proposte. Il sistema scolastico si regge sul pluralismo e l’autonomia scolastica. Qualora fosse “indirizzato”, dalla Regione rischierebbe di

perdere quella apertura di visione e quello spirito critico che lo renderebbe alla fine meno educativo. Tutte le sperimentazioni possono attualmente essere discusse con il ministero, dunque sotto il profilo delle opportunità non si perderebbe nulla, ma si rischierebbe invece di renderlo più chiuso e meno inclusivo.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG